Roma: Cgil, domani presidio sotto la Regione Lazio contro dimensionamento scolastico (2)

- "Tale scelta nell'immediato futuro - conclude la nota -, priverà di scuole pubbliche e gratuite vaste aree del territorio, impedendo a molte bambine e bambini l'accesso all'istruzione, ponendo le condizioni di molte famiglie di abbandonare quelle aree, in particolare quelle interne, per consentire ai propri figli e figlie di istruirsi; metterà in seria difficoltà le scuole ubicate nelle periferie che presidiano il territorio e contrastano l'illegalità e la dispersione scolastica di sparire. Queste semplici ragioni sono sufficienti per mobilitarci tutti e tutte mercoledì 28 febbraio sotto la Regione Lazio e dimostrare il nostro dissenso. Per la democrazia, per i diritti, per la libertà, per le nuove generazioni e quelle che verranno dopo, perché senza la scuola non esiste futuro". (Com)