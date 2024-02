Scuola: Marti (Lega), bene misure approvate in Cdm tra cui proroga contratti Ata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bene le misure del ministero dell’Istruzione e del Merito contenute nel nuovo decreto legge del Pnrr e approvate in Consiglio dei ministri. Così in una nota il senatore della Lega Roberto Marti, presidente della commissione Cultura e Istruzione a palazzo Madama. “Grazie a un lavoro puntuale e in costante sinergia della Lega in parlamento e al governo, si concretizzano diversi provvedimenti tra cui la proroga dei contratti Ata prevedendo, inoltre, che i pagamenti possano avvenire in modo centralizzato tramite Noipa. Un'altra promessa mantenuta", aggiunge. (Rin)