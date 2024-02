Ungheria: presidente romeno si congratula con nuovo capo dello Stato Sulyok

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Romania, Klaus Iohannis, si è congratulato con Tamas Sulyok per la sua elezione a capo dello Stato in Ungheria. "Mi congratulo con Tamas Sulyok per la sua elezione a presidente dell'Ungheria. Non vedo l'ora di lavorare insieme per il bene dei nostri popoli, sulla base del partenariato strategico tra Romania e Ungheria", ha scritto il capo dello Stato romeno in un messaggio su X. Sulyok, finora presidente della Corte costituzionale magiara, entrerà ufficialmente in carica il 5 marzo. (Rob)