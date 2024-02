Ucraina: Zelensky a "Cnn", perdere contro la Russia equivarrebbe alla morte (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino ha criticato più esplicitamente l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che non comprenderebbe l'impossibilità di convincere il presidente russo Putin a porre fine alla sua aggressione ai danni dell'Ucraina. "Non capisco come Donald Trump possa essere dalla parte di Putin", ha dichiarato Zelensky. Commentando le dichiarazioni di Trump, che si è detto convinto di poter porre fine alla guerra in Ucraina "nell'arco di 24 ore" se verrà rieletto alla Casa Bianca, Zelensky ha affermato che l'ex presidente degli Stati Uniti "secondo me non conosce Putin. So che l'ha incontrato, ma non ha mai combattuto contro di lui. L'Esercito americano non ha mai combattuto l'esercito russo. Io li comprendo meglio. Non penso che (Trump) capisca che Putin non si fermerà mai", ha sostenuto il presidente ucraino. (Was)