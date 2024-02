Ucraina: media tedeschi, Putin vuole estromettere la Croce rossa dai territori occupati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo, Vladimir Putin, vuole estromettere la Croce rossa internazionale (Cri) dai territori dell'Ucraina occupati dalla Russia. È quanto mostrano documenti interni del Cremlino, visionati da diversi media internazionali tra cui il settimanale "Der Spiegel" e l'emittente televisiva "Zdf". Secondo tale documentazione, la Cri dovrà essere sostituita dalla Croce rossa russa (Rkk), il cui presidente Pavel Savchuk violerebbe l'obbligo di neutralità perché coinvolto in gruppi che raccolgono sia fondi sia materiali per le truppe di Mosca al fronte in Ucraina e diffondono la propaganda del Cremlino. Come nota "Zdf", l'Rkk svolgerebbe quindi "un ruolo importante" nei piani di Putin per la russificazione dei territori ucraini annessi dal suo Paese. Secondo il diritto internazionale umanitario, la Cri può essere presente nei teatri di conflitto e nelle aree occupate, ad esempio per garantire l'assistenza dei prigionieri di guerra e documentarne le condizioni di detenzione. Attualmente la Cri ha sedi nelle autoproclamate repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk con circa 180 dipendenti. Tuttavia, la Russia "nega in gran parte l'accesso" dell'organizzazione internazionale ai campi di prigionia nei due territori che ha annesso nel 2022 a seguito di un referendum illegale, violando le norme internazionali. (segue) (Geb)