Ucraina: media tedeschi, Putin vuole estromettere la Croce rossa dai territori occupati (2)

- Nelle due regioni del Donbass e negli altri territori occupati, l'Rkk può operare soltanto con l'autorizzazione della Croce rossa ucraina in quanto ente della potenza occupante. Tuttavia, tale permesso non è stato concesso e l'Rkk è già stata sanzionata dal governo ucraino. Secondo un documento del Cremlino datato al dicembre del 2022, Mosca prevede di istituire quattro sedi regionali e 62 locali dell'Rkk nei territori dell'ex repubblica sovietica occupati dalla Russia. L'ordine parrebbe arrivare "direttamente da Putin", perché in un commento al testo si legge "Elenco delle istruzioni del presidente della Federazione Russa". Interpellata da "Zdf", la Cri ha replicato di non essere a conoscenza di questi piani e quindi di non poter commentarli. (segue) (Geb)