Ucraina: media tedeschi, Putin vuole estromettere la Croce rossa dai territori occupati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, il piano del Cremlino sembra essere "già in pieno svolgimento". Nel Donbass è, infatti, apparso personale che indossava il simbolo della Croce rossa e si presentava come "Croce rossa di Donetsk", ma non apparteneva né alla Cri, né all'Rkk né alla Croce rossa ucraina. Dalla sede della Cri a Ginevra fanno sapere che non si tratta di rappresentanti dell'Rkk, bensì di rappresentanti della popolazione locale con cui l'organizzazione internazionale è in contatto. Ricerche di "Zdf" hanno dimostrato che vi sarebbe la Russia dietro la "Croce rossa di Donetsk", con cui la Cri collabora dal 2014. Interpellata in merito, l'Rkk si è limitata a replicare che "svolge le sue attività in conformità con gli statuti e i principi del movimento della Croce rossa". Dal Cremlino non è giunta, invece, alcuna risposta. (Geb)