Germania: Merz (Cdu), popolari decideranno candidato cancelliere in autunno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I partiti popolari Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu), principali forze di opposizione al Bundestag, decideranno il loro prossimo candidato cancelliere in autunno, dopo le elezioni per il rinnovo dei parlamenti in programma a settembre in Brandeburgo, Sassonia e Turingia. È quanto dichiarato dal presidente della Cdu, Friedrich Merz, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. In particolare, Merz ha affermato: “Propendo a suggerire che la decisione sul candidato cancelliere venga assunta dopo le tre elezioni statali nella Germania dell'est”. Altrimenti, ha sottolineato il presidente della Cdu, queste consultazioni “diventeranno un voto anticipato” per il rinnovo del Bundestag. Fino a ora, Merz aveva sostenuto che i popolari avrebbero dovuto decidere alla fine della prossima estate chi dovrebbe essere il loro candidato a cancelliere alle elezioni in programma in Germania nell'autunno del 2025. Oltre allo stesso Merz, tra i papabili vi sarebbero il primo ministro del Nordreno-Vestfalia Hendrik Wuest della Cdu e Markus Soeder, presidente della Csu nonché capo del governo della Baviera. (Geb)