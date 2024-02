Russia-Ucraina: sventato attacco ucraino con l'uso di gas tossico in regione Zaporizhzhia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Servizio federale per la sicurezza russo (Fsb) ha sventato un attacco terroristico preparato dai servizi speciali ucraini. Come ha riferito l'ufficio stampa dell'Fsb, sono stati arrestati tre cittadini ucraini che intendevano utilizzare un analogo di aggressivo chimico di combattimento nella regione di Zaporizhzhia. Le sostanze sequestrate sono usate per creare armi chimiche di distruzione di massa e sono state sviluppate negli Stati Uniti. L'Fsb ha avviato un procedimento penale ai sensi dell'articolo 355 del Codice penale russo (sviluppo, produzione, accumulo, acquisizione o commercializzazione di armi di distruzione di massa) e dell'articolo 205 (atto terroristico). (Rum)