Auto: "Bloomberg", governo italiano ha contattato il costruttore cinese Byd

- Il governo italiano ha contattato il costruttore cinese di auto Byd, nell'ambito di sforzi tesi ad attrarre nel Paese un secondo produttore di automobili oltre a Stellantis. "Abbiamo alcuni contatti (in corso) per discutere la questione", ha dichiarato all'agenzia d'informazione economica "Bloomberg" Michael Shu, amministratore delegato di Byd Europe, durante il Salone internazionale dell'automobile di Ginevra. Byd starebbe valutando l'Italia come sito per un secondo stabilimento produttivo in Europa: una decisione in proposito, ha spiegato Shu, "dipende dalle nostre vendite: ora stiamo facendo ottimi progressi". Byd, che nel 2023 ha superato Tesla affermandosi come maggior produttore di veicoli elettrici al mondo, ha confermato alla fine dello scorso anno i piani per la costruzione di uno stabilimento produttivo in Ungheria. (Was)