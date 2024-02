Cambogia: premier Hun Manet oggi in visita in Malesia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Cambogia, Hun Manet, sarà in visita ufficiale in Malesia oggi, 27 febbraio, su invito dell’omologo Anwar Ibrahim. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri cambogiano, il cui titolare, Sok Chenda Sophea, farà parte della delegazione al seguito del premier. I due primi ministri, si legge in un comunicato, avranno un colloquio sulla cooperazione bilaterale e presenzieranno alla firma di un memorandum d’intesa tra le banche centrali dei rispettivi Paesi sui sistemi di pagamento. Il leader di Phnom Penh, inoltre, sarà ricevuto dal sovrano e dai presidenti delle camere del parlamento della Malesia e parteciperà a un forum di imprenditori. (Fim)