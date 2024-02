Corea del Sud-Giappone: consigliere presidente Yoon, necessaria nuova dichiarazione congiunta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Corea del Sud e Giappone dovrebbero valutare congiuntamente l'adozione di una nuova dichiarazione congiunta, superando la dichiarazione che nel 1965 segnò la normalizzazione delle relazioni tra i due Paesi, senza però archiviare definitivamente le dispute storiche trai due Paesi. Lo ha dichiarato in una intervista al quotidiano "Nikkei" Park Cheol-hee, consigliere di politica estera del presidente della Corea del Sud Yoon Suk Yeol. Secondo il funzionario, è anzitutto errato sostenere che i due Paesi non possano sviluppare le loro relazioni senza prima risolvere del tutto le loro controversie storiche. "Non è un punto di vista lungimirante", ha dichiarato Park, secondo cui i due Paesi devono concentrare il loro sguardo sul futuro, più che guardare con insistenza al passato. (segue) (Git)