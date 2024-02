Corea del Sud-Giappone: consigliere presidente Yoon, necessaria nuova dichiarazione congiunta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Park ha affermato di comprendere i timori espressi da esponenti della politica giapponese, secondo cui la stagione di riavvicinamento coincisa con l'elezione di Yoon potrebbe interrompersi con l'avvento di una nuova amministrazione presidenziale coreana. Proprio per questa ragione - ha detto il consigliere del presidente coreano - "è necessario stabilire solide basi per le relazioni bilaterali, così solide da non consentire più passi indietro". Secondo Park, adottare una nuova dichiarazione congiunta il prossimo anno, nel 60mo anniversario della normalizzazione delle relazioni bilaterali e nell'80mo anniversario della fine della Seconda guerra mondiale, consentirebbe di creare "una visione comune per una nuova era", e di impostare un percorso strategico di avvicinamento tra i due Paesi asiatici. (segue) (Git)