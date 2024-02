Corea del Sud-Giappone: consigliere presidente Yoon, necessaria nuova dichiarazione congiunta (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi ha suscitato tensioni a Tokyo la decisione della magistratura coreana di autorizzare il trasferimento di un deposito di denaro dell'azienda giapponese Hitachi Zosen Corp. a uno dei querelanti coreani nell'ambito delle cause relative allo sfruttamento del lavoro in tempo di guerra: una controversia che oppone i due Paesi sin dalla fine della Seconda guerra mondiale, e che Tokyo sostiene debba considerarsi risolta nell'ambito della dichiarazione congiunta del 1965. In risposta alla decisione della magistratura coreana, il ministero degli Esteri giapponese ha convocato l'ambasciatore coreano a Tokyo. (Git)