Moldova: "Kommersant", parlamento Transnistria non chiederà annessione alla Russia

- Il Congresso dei deputati della regione separatista moldava della Transnistria che si terrà il 28 febbraio ha lo scopo di informare il mondo della pressione delle autorità di Chisinau. Lo ha affermato il quotidiano russo "Kommersant", citando un parlamentare transnistriano, secondo cui le autorità della regione non intendono chiedere l'annessione alla Russia. "Vi dico con una sicurezza non del 100 per cento, ma del 200 per cento che nessuno parlerà dell'annessione della Transnistria alla Russia", ha affermato il parlamentare di Tiraspol. Lo hanno confermato anche altri due fonti di "Kommersant" vicine al governo della regione separatista. Inoltre, l'ex ministro degli Esteri transnistriano, Vladimir Yastrebchak, ha affermato a "Kommersant" che una possibile adesione della regione separatista alla Russia "difficilmente corrisponde agli interessi di tutti, compresa la stessa Russia". "Questo susciterà sicuramente una reazione anche dei vicini, che può essere imprevedibile. Non credo che sia nell'interesse della Russia ora disperdere l'attenzione in diverse direzioni. Ha degli obiettivi molto più significativi", ha sostenuto Yastrebchak. (segue) (Rum)