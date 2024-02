Moldova: "Kommersant", parlamento Transnistria non chiederà annessione alla Russia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dell'Istituto di Tiraspol per la ricerca socio-politica e lo sviluppo regionale, Igor Shornikov, ha affermato al quotidiano russo che inviare un simile appello alla Russia "sarebbe pericoloso per la Transnistria". "Se i deputati facessero un appello alla Russia, si sarebbe immediatamente aperto un secondo fronte con l'Ucraina. A Tiraspol lo comprendono e soprattutto vogliono mantenere la pace", ha affermato l'esperto. "Da quanto si può prevedere, ci saranno appelli alla comunità internazionale con una spiegazione della situazione. Cercheranno di far gli altri capire che la situazione può aggravarsi in qualsiasi momento e che Tiraspol non vuole un'escalation", ha proseguito Shornikov. I funzionari locali hanno notato che la convocazione del Congresso è una risposta alle azioni ostili delle autorità di Chisinau. Secondo il ministro degli Esteri della Transnistria, Vitalij Ignatiev, Chisinau esercita pressioni economiche, viola i diritti e le libertà umane e blocca il normale funzionamento del processo negoziale. Tiraspol si esprime contro l'adozione da parte delle autorità moldave del nuovo Codice doganale, entrato in vigore all'inizio di gennaio scorso, così come le modifiche introdotte lo scorso anno al Codice penale. Il nuovo Codice doganale ha esteso i dazi alle società transnistriane che prima non si pagavano. Il Codice penale del Paese è stato aggiornato con l'inserimento del reato di "separatismo" che coinvolgerebbe quasi tutte le figure politiche della Transnistria. (Rum)