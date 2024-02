India: in corso elezioni per rinnovo parziale camera alta, assegnati 41 seggi su 56

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in corso in India le elezioni per il rinnovo parziale del Consiglio degli Stati, la camera alta del parlamento dell’India. Le assemblee legislative di 15 Stati votano per eleggere 56 membri il cui mandato è in scadenza. Gli Stati interessati sono l’Uttar Pradesh (dieci seggi), il Maharashtra (sei), il Bihar (sei), il Bengala Occidentale (cinque), il Madhya Pradesh (cinque), il Gujarat (quattro), il Karnataka (quattro), l’Andhra Pradesh (tre), il Telangana (tre), il Rajasthan (tre), l’Orissa (tre), l’Uttarakhand (uno), il Chhattisgarh (uno), l’Haryana (uno) e l’Himachal Pradesh (uno). Quarantuno candidati sono già stati dichiarati vincitori in assenza di oppositori. Restano da assegnare i 15 seggi dell’Uttar Pradesh, del Karnataka e dell’Himachal Pradesh. Lo scrutinio sarà effettuato in giornata. L’intero processo dovrà essere completato entro il 29 febbraio. Tra i candidati già eletti ci sono Jagat Prakash Nadda, presidente del Partito del popolo indiano (Bjp), e Sonia Gandhi, ex presidente del Congresso nazionale indiano (Inc), principale partito di opposizione. (segue) (Inn)