Regno Unito: Sunak, sono prova vivente che il Partito conservatore non è razzista

- Il primo ministro britannico, Rishi Sunak, ha dichiarato di essere "la prova vivente" che il Regno Unito non è un Paese razzista. Il capo del governo ha rilasciato tale dichiarazione nella speranza di contenere una crescente polemica sull'islamofobia dopo che l'ex deputato conservatore, Lee Anderson, è stato accusato di alimentare l'odio contro questa confessione religiosa. Sunak ha negato che il Partito conservatore abbia un problema con l'islamofobia, dichiarando: "La mia priorità è cercare di calmare questa situazione ed è quello che tutti vogliono vedere". "Sono stato molto chiaro sul fatto che è importante che le persone stiano attente alle parole che usano, in particolare i politici eletti, e soprattutto in un momento in cui le tensioni sono già alte", ha concluso il primo ministro. (Rel)