- "La destra non è la maggioranza del Paese. Non lo era nel '22, non lo è oggi. Si può battere, come in Sardegna. Grazie ai sardi, viva Alessandra Todde e il Pd, primo partito che lavora per l'unità. Ora dal Governo la smettano di comportarsi come i padroni dell'Italia. Non lo sono". Lo scrive su X Peppe Provenzano della segreteria nazionale del Pd. (Rin)