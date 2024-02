Russia: governo introdurrà divieto su export benzina dal primo marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo russo intende introdurre un divieto di sei mesi sulle esportazioni di benzina a partire dal primo marzo. Lo ha detto il rappresentante del vice primo ministro russo, Aleksandr Novak, citato dall'agenzia di stampa "Prime". In precedenza, l'agenzia di stampa "Rbc" ha riferito, citando le proprie fonti, che il primo ministro russo Mikhail Mishustin ha approvato un divieto temporaneo sulle esportazioni di benzina dal primo marzo per sei mesi e un aumento delle vendite di gasolio in borsa al 16 per cento. Il rappresentante di Novak ha confermato i rapporti. (Rum)