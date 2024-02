Serbia: Tepic (Ssp), coalizione di centrosinistra non parteciperà a consultazioni su nuovo governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La coalizione dell'opposizione di centrosinistra "La Serbia contro la violenza" non parteciperà alle consultazioni sul nuovo governo previste nell'incontro con il presidente Aleksandar Vucic in programma il quattro marzo. Lo ha affermato la vicepresidente del Partito Libertà e Giustizia (Ssp) e una delle capolista della stessa coalizione, Marinika Tepic, ripresa dall'agenzia di stampa "Beta". Tepic ha sostenuto che Vucic e il Partito progressista (Sns) "hanno distrutto le istituzioni" e che il presidente "ha perso l'occasione di fare qualcosa per il suo Paese". Miroslav Aleksic, leader del Movimento popolare serbo (Nps) e anche lui capolista della medesima coalizione, ha affermato che l'invito del presidente alle consultazioni è "una banale farsa", ribadendo che l'opposizione di centrosinistra non intende partecipare ai colloqui con un uomo che ha "partecipato alla brutale modificazione del volontà elettorale". "Non consideriamo legittimo quel potere, che è stato usurpato con un brutale furto elettorale", ha detto Aleksic, aggiungendo che il rapporto della missione di osservazione dell'Odihr sulle elezioni in Serbia, il quale secondo i media è stato recapitato ieri al governo di Belgrado, "sarà la verità sullo stato delle istituzioni statali attraverso il prisma delle elezioni". (Seb)