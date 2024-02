Regno Unito: negato aumento finanziamenti al ministero della Difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa del Regno Unito non riceverà finanziamenti aggiuntivi nel bilancio di primavera che verrà annunciato la prossima settimana, nonostante i dati militari mettano in guardia sullo stato delle Forze Armate. È quanto riferisce il quotidiano "The Telegraph", secondo cui il ministero del Tesoro sosterrà che le strette finanze pubbliche hanno limitato la capacità di annunciare nuove spese per la difesa nel pacchetto di misure economiche. Alcuni politici hanno espresso sorpresa per il fatto che, mentre i Paesi di tutto il mondo aumentano la spesa per la difesa con l'aumento delle tensioni geopolitiche, il governo britannico abbia deciso di non annunciare nuovi fondi. Gavin Williamson, ex segretario di Stato della Difesa del Partito conservatore, ha dichiarato: "Ciò che sta diventando sempre più chiaro è che le minacce che affrontiamo necessitano e richiedono che il Regno Unito e i suoi alleati intensifichino ciò che fanno in termini di costruzione sia di capacità che di massa all'interno delle nostre Forze armate". "Senza ulteriori fondi, non saremo attrezzati per affrontare le sfide che i nostri rivali pongono sempre più dinnanzi a noi", ha aggiunto Williamson. (Rel)