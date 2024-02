Ex Ilva: Urso, vogliamo rilanciare sito in sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Noi non abbiamo alcuna intenzione di rinunciare a questo sito siderurgico ma abbiamo la volontà di rilanciarlo in sicurezza. Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nel corso dell’incontro con una rappresentanza dei lavoratori dell’impianto ex Ilva di Taranto. “Il governo ha deciso di commissariare l'azienda con l'amministrazione straordinaria e nel farlo ha scelto una persona che voi conoscete bene da qualche decennio, perché credo che sia nato qui e quindi conosce perfettamente tutta la vita straordinaria di questo che è stato a lungo, il più grande, importante e significativo impianto siderurgico d'Europa, di cui noi dobbiamo essere orgogliosi”, ha affermato il ministro riferendosi al commissario straordinario Giancarlo Quaranta. “Se esiste l'industria italiana, se esiste un'industria dell'automotive, degli elettrodomestici, della cantieristica, della nautica e manifatturiera, lo è perché a monte vi è stata un'industria siderurgica come Taranto che ha fornito gli strumenti perché crescesse l'industria italiana”, ha sottolineato. (Rin)