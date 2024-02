Argentina: governo riduce soglia di reddito per gli assegni familiari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo argentino ha abbassato i limiti di reddito per la percezione degli assegni familiari da parte dei lavoratori in regola. Il limite di reddito individuale è stato abbassato da 1.980.000 peso (2.171 euro) a 1.077.403 (1.180 euro), e il limite massimo familiare da 3.960.000 peso ( 4.341 euro) a 2.154.806 (2.362 euro), limitando così la platea dei potenziali beneficiari.Il provvedimento ha "carattere urgente per superare la situazione di emergenza che colpisce il nostro Paese" e coinvolge benefici come lo stipendio familiare per figlio, l'assegno prenatale, per l'adozione e il sussidio scolastico annuale.(Abu)