Sardegna 2024: Alessandra Todde (Campo Largo) è il nuovo presidente della Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alessandra Todde, candidata del Campo largo M5s-Pd, a spoglio non ancora ultimati ha conquistato una storica vittoria diventando la prima presidente donna della Regione Sardegna. Nonostante i dati definitivi non siano ancora disponibili (mancano all'appello 22 sezioni) Todde ha prevalso sul candidato del centrodestra e sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, dopo una lunga e accesa giornata elettorale. Con il conteggio quasi completato, Todde si attesta al 45,4 per cento dei voti, mentre Truzzu al 45 per cento. "Sono molto contenta, molto orgogliosa. Oggi si può scrivere una pagina importante per la Sardegna", ha dichiarato Todde visibilmente emozionata. A congratularsi con lei sono giunti a Cagliari anche il leader M5s Giuseppe Conte e la segretaria del Pd Elly Schlein. L'inizio delle operazioni di voto alle 7 del mattino ha segnato l'inizio di una lunga giornata, con un ritmo che ha suscitato frustrazione. Tuttavia, tarda nella notte, Todde si è presentata nel suo quartier generale in via Dante a Cagliari, accolta da una folla di militanti e sostenitori, per annunciare con fierezza: "Sono la prima presidente donna della Regione Sardegna". (segue) (Rsc)