Sardegna 2024: Alessandra Todde (Campo Largo) è il nuovo presidente della Regione (2)

- Elly Schlein, segretaria nazionale Pd, ha commentato: "Questa è una vittoria dei sardi e di questa straordinaria candidata, che ha portato avanti una campagna splendida e dà speranza alla sua meravigliosa terra. È una vittoria della coalizione, dimostrando che il sostegno per Alessandra è radicato nel territorio da tempo". Giuseppe Conte ha espresso la sua felicità per l'elaborazione di un progetto serio per i cittadini sardi, guardando con speranza al futuro. Todde ha ottenuto il sostegno delle grandi città, come Cagliari, Sassari e Quartu, oltre a una vittoria schiacciante nella sua Nuoro. La sconfitta di Truzzu nel capoluogo, dove è sindaco dal luglio 2019, è stata pesante, ma ha vinto in molte roccaforti del centrodestra, tra cui Olbia con la Gallura, Oristano e Alghero. Renato Soru della Coalizione sarda ha ottenuto meno del 9 per cento dei voti, risultando escluso dal Consiglio regionale a causa dello sbarramento previsto dalla legge elettorale sarda. Lucia Chessa di Sardegna R-esiste si è fermata all'1 per cento. (Rsc)