Giappone: Fukushima Tepco riprenderà domani lo scarico dell'acqua contaminata

- Tokyo Electric Power Company (Tepco), operatore della centrale nucleare Fukushima Daiichi, gravemente danneggiata dal terremoto e dallo tsunami del 2011, riprenderà domani le operazioni di scarico dell'acqua radioattiva decontaminata stoccata per anni attorno alla centrale nucleare. Tepco ha avviato le operazioni lo scorso agosto, e da allora ha completato tre successive fasi di scarico secondo un piano di versamento graduale nell'Oceano Pacifico, che dovrebbe richiedere in tutto più di trent'anni. La quarta fase delle operazioni di scarico in programma da domani dovrebbe comportare il versamento nell'oceano di circa 7.800 metri cubi d'acqua, ha riferito Junichi Matsumoto, il funzionario di Tepco responsabile dell'operazione, nel corso di una conferenza stampa. Entro la fine del prossimo anno fiscale dovrebbero essere effettuate altre due operazioni della medesima entità, a patto che le analisi dell'acqua marittima continuino a indicare concentrazioni di isotopi radioattivi nella norma. (segue) (Git)