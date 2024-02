Giappone: Fukushima Tepco riprenderà domani lo scarico dell'acqua contaminata (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tepco ha annunciato il 7 febbraio scorso che il personale impegnato nei lavori di bonifica e messa in sicurezza della centrale hanno individuato una perdita di acqua radioattiva non trattata da un sistema di filtraggio della centrale, gravemente danneggiata a seguito del disastro del 2011. L'operatore dell'impianto ha stimato la perdita in circa 5,5 tonnellate di acqua non trattata, con una concentrazione di sostanze radioattive sino a 220 volte superiore alla norma. parte dell'acqua contaminata potrebbe essere percolata nel terreno. Secondo Tepco, la perdita è stata forse causata da una valvola rimasta aperta a seguito di un'ispezione. La società si è scusata pubblicamente con il Paese e le autorità locali per l'incidente. "Abbiamo causato ansia agli abitanti della prefettura di Fukushima e alla società in generale", ha dichiarato il direttore della centrale nucleare Tatsuya Taminami. (Git)