Sardegna 2024: Pd primo partito dell'Isola, Fd'I al secondo posto

- È il Pd il primo partito della Sardegna com 94.238 voti (il 13,8 per cento). La seconda posizione la conquista Fratelli d'Italia con 92.963 preferenze (il 13,6 per cento). Le previsioni pre-elettorali suggerivano un successo per il partito del premier, Giorgia Meloni, ma in Sardegna ha evidente pesato il voto contro la giunta Solinas e, soprattutto, contro Paolo Truzzu a Cagliari. Anche se il centrodestra ha prevalso a livello regionale, a Cagliari è stata una storia diversa e Truzzu ha subito una netta sconfitta. Nonostante il successo del centrodestra nei piccoli centri, le città hanno scelto Alessandra Todde. Il M5S si piazza al terzo posto con il 7,7 per cento. Buon successo delle liste del centrodestra, come dimostrato dal quarto posto conquistato dai Riformatori sardi con il 6,9 per cento e Forza Italia con il 6,4 per cento. (segue) (Rsc)