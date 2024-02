Sardegna 2024: Pd primo partito dell'Isola, Fd'I al secondo posto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forza Italia è riuscita a mantenere il sostegno dei moderati in Sardegna. La Lega, dal canto suo, non ha ottenuto grandi risultati in questa tornata elettorale, con meno del 4 per cento. I sardisti, con il 5,4 per cento, hanno superato le aspettative, soprattutto grazie alle preferenze personali a Cagliari di candidati come Gianni Chessa e Nanni Lancioni. L'Alleanza Verdi Sinistra e Sardegna al Centro 20Venti non hanno ottenuto i risultati sperati, mentre Alleanza Sardegna, guidata dall'ex Psd'Az Giovanni Satta, ha raggiunto il 4,2 per cento. Tornando al Campo largo, la lista "Uniti con Alessandra Todde" ha ottenuto il 4 per cento, mentre i Progressisti di Massimo Zedda si sono fermati al 3,1 per cento. Le liste che hanno sostenuto Renato Soru hanno ottenuto complessivamente solo l'8 per cento, mentre l'Udc ha deluso con il 2,8 per cento. (Rsc)