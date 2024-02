Giappone: analisi Dna conferma identità del terrorista in fuga dagli anni Settanta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia ha confermato tramite un test del Dna l'identità di Satoshi Kirishima, il 70enne morto in un ospedale giapponese il mese scorso dopo aver confessato di essere il fuggitivo ricercato per una serie di attacchi dinamitardi negli anni Settanta del secolo scorso. L'identità di Kirishima è stata confermata attraverso un test del Dna postumo e un raffronto con i profili genetici di suoi familiari. Kirishima è stato membro del gruppo estremista di sinistra "Fronte armato anti giapponese dell'Asia Orientale", ed era ricercato da quasi cinquant'anni per una serie di attentati dinamitardi compiuti in Giappone nel 1975. L'uomo, che in qualche modo si è sottratto alla cattura sin da allora, è morto di malattia in un ospedale giapponese il mese scorso, e prima di morire ha confessato la propria identità. (Git)