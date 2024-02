Sardegna 2024: il nuovo Consiglio regionale, 36 seggi al centrosinistra, 24 al centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- 36 seggi al centrosinistra e 24 al centrodestra, nessun seggio per la Coalizione sarda di Renato Soru e per Sardegna R-Esiste di Lucia Chessa, questo l'identikit del nuovo Consiglio regionale della Sardegna. Al Pd dovrebbero andare 11 seggi (il più votato dei Dem a Cagliari è stato il segretario regionale Piero Comandini), 6 seggi al M5S, 4 ad Alleanza Verdi Sinistra, 3 ciascuno a Progressisti, Sinistra futura, Uniti per Todde e Orizzonte Comune, 2 al Psi. Nel centrodestra: 7 seggi a Fratelli d'Italia, 3 ciascuno a Riformatori sardi, Forza italia, Sardegna al centro-20venti e Psd'Az, 2 ciascuno a Lega e Pli, 1 all'Udc. (Rsc)