Usa: decine di manifestanti pro-Palestina arrestati durante intervista di Biden a New York

- Circa 50 manifestanti pro-Palestina sono stati arrestati ieri all'esterno della sede di "Nbc News" a New York, mentre il presidente statunitense Joe Biden partecipava alla registrazione di una trasmissione dell'emittente televisiva. Lo ha denunciato il gruppo di protesta "Jewish Voice for Peace", che ha organizzato la manifestazione. Secondo il gruppo, centinaia di manifestanti si sono radunati di fronte al n.30 del Rockefeller Center ieri durante la registrazione del programma con la partecipazione di Biden, per sollecitare la fine dei bombardamenti e un cessate il fuoco a Gaza. Foto della manifestazione diffuse dai media statunitensi mostrano manifestanti vestiti con maglie nere che esibivano slogan quali "cessate il fuoco ora!" e "Ebrei a Biden: smetti di fornire armi per il genocidio". Contestando l'arresto dei suoi attivisti, Jewish Voice for Peace ha scritto sul proprio profilo X (Twitter) che "la mortale politica estera del presidente Biden ha accelerato le vendite di armi a Israele, ignorando quanto stabilito dalla Corte internazionale di giustizia secondo cui Israele sta commettendo un genocidio, sospendendo i finanziamenti all'Unrwa e opponendo il veto a tre risoluzioni Onu per il cessate il fuoco". (segue) (Was)