- Proprio nel corso dell'intervista concessa all'emittente televisiva "Nbc" a New York, Biden, si è detto "speranzoso" in merito alla possibilità di giungere ad un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza "a partire da lunedì". L'inquilino della Casa Bianca ha affermato che "il mio staff mi dice che siamo vicini, anche se il lavoro non è finito: la mia speranza è di avere un cessate il fuoco entro lunedì". (Was)