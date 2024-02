Expo Osaka: la Collezione Farnesina si arricchisce del modello in scala 1:100 del Padiglione Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il Padiglione Italia a Expo 2025 Osaka sarà uno straordinario strumento di diplomazia della crescita. Faremo squadra per valorizzare le nostre eccellenze” ha dichiarato il ministro Tajani. “Il progetto del Padiglione Italia a Expo 2025 Osaka disegnato dall’architetto Mario Cucinella, è caratterizzato da una forte identità stilistica e strutturale. Il Sistema Italia si presenta a Expo 2025 Osaka in questa straordinaria cornice: il Padiglione Italia sarà il primo biglietto da visita per le aziende italiane che si presenteranno in Giappone” ha commentato il Commissario Generale Vattani a termine dell’incontro. Secondo uno studio del Politecnico di Milano commissionato dal Commissariato generale, la partecipazione dell’Italia a Expo 2025 Osaka può portare un +20 per cento sul volume attuale delle esportazioni, per un valore di ben oltre 600 milioni di euro annui. L’interscambio tra Italia e Giappone vale oggi circa 13 miliardi di Euro. Oltre il 30 per cento dell’export italiano verso il Giappone è trainato dalle voci principali del Made in Italy: agroalimentare, moda, design, a cui seguono settori tecnico-scientifici come farmaceutica, automotive e meccanica. (Com)