Russia: capo intelligence ucraina Budanov, Navalnyj non è stato assassinato

- Aleksej Navalnyj, attivista e oppositore russo recentemente morto in un campo di prigionia, sarebbe effettivamente deceduto a causa di una trombosi, come sostenuto ufficialmente dalle autorità russe. Lo ha affermato Kyrylo Budanov, capo della direzione principale d'intelligence del ministero della Difesa ucraino, secondo cui le informazioni d'intelligence a disposizione di Kiev smentirebbero l'ipotesi di un assassinio commissionato dal presidente russo Vladimir Putin. "Potrei deludervi, ma sappiamo che è morto davvero per un coagulo di sangue. Più o meno lo abbiamo confermato", ha affermato il capo dell'intelligence militare ucraina, citato dal quotidiano "Ukrainska Pravda". Domenica scorsa i leader del G7 hanno diffuso un comunicato congiunto per chiedere al governo russo di chiarire le circostanze della morte di Navalnyj. Gli Stati Uniti e altri Paesi occidentali hanno già varato nuove sanzioni a carico della Russia in risposta alla morte dell'oppositore politico. (segue) (Kiu)