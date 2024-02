Russia: capo intelligence ucraina Budanov, Navalnyj non è stato assassinato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno confermato ieri di avere inviato a Mosca una proposta per il rilascio di Paul Whelan e Evan Gershkovich, entrambi cittadini Usa attualmente detenuti in Russia con l'accusa di spionaggio. La proposta è stata confermata ai giornalisti dal portavoce del dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller, che però non ha commentato in merito all'inclusione nella proposta di Aleksej Navalnyj, attivista e oppositore russo recentemente morto in carcere. "Abbiamo chiesto più volte alle autorità di Mosca di liberarlo, e riteniamo che Vladimir Putin sia responsabile della sua morte", si è limitato a dire il portavoce della diplomazia statunitense, senza commentare in merito alle indiscrezioni di stampa in merito alla presunta inclusione di Navalnyj nello scambio. (segue) (Kiu)