Russia: capo intelligence ucraina Budanov, Navalnyj non è stato assassinato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maria Pevchikh, rappresentante della fondazione anticorruzione di Navalnyj, ha affermato ieri in un video pubblicato su YouTube che Putin avrebbe preso in considerazione la possibilità di liberare il dissidente in cambio di un agente segreto russo attualmente in carcere in Germania. Nel messaggio, la Pevchikh ha spiegato che Navalnyj “avrebbe dovuto essere liberato” a febbraio dopo che la sua squadra aveva “raggiunto una decisione in merito a uno scambio”. Assieme a lui avrebbero dovuto essere liberati anche due cittadini statunitensi non precisati in cambio della scarcerazione di Vadim Krasikov, agente russo che sta scontando l’ergastolo in Germania in quanto responsabile dell’omicidio del dissidente georgiano-ceceno Zemlikhan Khangoshvili. Pevchikh ha riferito di aver ricevuto conferma che i negoziati erano già a uno stadio avanzato proprio la sera del 15 febbraio, il giorno prima che fosse annunciata la morte di Navalnyj. A suo avviso, le trattative erano cominciate all’inizio del mese, dopo che l’oligarca Roman Abramovich ha caldeggiato a Putin una proposta di scambio. “Putin è diventato pazzo nel suo odio per Navalnyj. Lo odia così tanto che ha agisce a proprio danno e contro i suoi interessi razionali”, ha sostenuto Pevchikh nel tentativo di spiegare la decisione “illogica e assolutamente irrazionale” di uccidere Navalnyj. Il dissidente russo Aleksej Navalnyj è morto lo scorso 16 febbraio mentre si trovava in stato di detenzione nella colonia penale Ik-3. (Kiu)