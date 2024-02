Ucraina: Zelensky su leader Camera Usa Johnson, ha promesso di fare "di tutto" per sostenerci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha commentato in una intervista all'emittente televisiva "Cnn" lo stallo del nuovo pacchetto multimiliardario di aiuti a Kiev all'esame del Congresso federale Usa, rivolgendo un velato rimprovero al presidente repubblicano della Camera dei rappresentanti Mike Johnson. "Quando ci siamo parlati (lo scorso dicembre a Washington), ha detto che avrebbe fatto di tutto per sostenere l'Ucraina, che è dalla nostra parte, che capisce quanto sia eroica la nostra gente, i nostri soldati, i civili, eccetera. Ha detto che le sue preghiere erano con noi", ha dichiarato Zelensky nel corso dell'intervista, concessa in occasione del secondo anniversario del conflitto in Ucraina. (segue) (Was)