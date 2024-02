Ucraina: Zelensky su leader Camera Usa Johnson, ha promesso di fare "di tutto" per sostenerci (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggioranza repubblicana alla Camera dei rappresentanti Usa, guidata proprio da Johnson, si oppone da mesi allo stanziamento di altri 60 miliardi di dollari per il sostegno militare all'Ucraina, in assenza di interventi significativi da parte del governo federale per mettere in sicurezza il confine meridionale degli Stati Uniti, teatro ormai da anni di una crisi migratoria senza precedenti. Nel corso dell'intervista alla "Cnn", Zelensky ha dichiarato di voler rivolgere al presidente della Camera repubblicano un messaggio di "fiducia", e di volerlo sollecitare a chiarire "se l'Ucraina possa fidarsi o meno dei suoi partner". Il presidente ucraino ha detto di comprendere che gli Stati Uniti si trovino nel pieno di un periodo elettorale, in vista delle elezioni presidenziali in programma a novembre. (segue) (Was)