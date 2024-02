Ucraina: Zelensky su leader Camera Usa Johnson, ha promesso di fare "di tutto" per sostenerci (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Zelensky ha spiegato che in occasione della sua ultima visita a Washington, lo scorso dicembre, ha pregato sia il presidente Usa Joe Biden che il presidente della Camera Johnson di "sospendere" la partigianeria politica per giungere a un accordo sugli aiuti a Kiev. "Sì, ho trasmesso loro questo messaggio, il mio messaggio. Credo che Johnson l'abbia recepito, e anche Biden, e questo è quanto. Cosa posso fare? Non posso spingere il presidente della Camera. E' una sua decisione, ma penso comprenda le sfide che ci troviamo ad affrontare", ha detto Zelensky. (Was)