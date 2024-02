Corea del Nord: 100 turisti russi hanno visitato il Paese a febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord ha concesso l'ingresso a una comitiva di 100 turisti dalla Russia nel mese di febbraio. Lo riferisce l'emittente televisiva "Cnn", che ha intervistato alcuni dei partecipanti al viaggio. Secondo la "Cnn", i turisti dalla Russia sono la prima comitiva internazionale ammessa in Corea del Nord dalla fine della pandemia di Covid-19. Il gruppo di turisti russi è arrivato a Pyongyang il 9 febbraio scorso attraverso un volo da Vladivostock operato dalla compagnia aerea nordcoreana Air Koryo, e da lì si è trasferito presso la stazione sciistica di Masikryong, trascorrendo in tutto quattro giorni nel Paese, al prezzo di circa 750 dollari a persona. I turisti russi hanno dovuto rispettare regole stringenti durante il soggiorno, specialmente per quanto riguarda le foto e i video. (segue) (Was)