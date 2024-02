Usa: segretaria Commercio, produrremo 20 per cento chip avanzati mondiali entro il 2030 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Chips and Science Act approvato nel 2022, che prevede 39 miliardi di dollari di incentivi per la produzione di semiconduttori negli Usa, sarà uno degli strumenti determinanti per conseguire la svolta verso l'emancipazione del Paese dalle potenze asiatiche del settore. "Pensiamo che il nostro investimento nei chip all'avanguardia, nella produzione di chip logici all'avanguardia, porrà questo Paese sulla strada per produrre circa il 20 per cento mondiale dei chip logici più avanzati entro la fine del decennio", ha detto Raimondo, ricordando che al momento la percentuale degli Stati Uniti sul totale della produzione mondiale "è pari a zero". (Was)