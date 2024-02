Ucraina: Zelensky, perdere contro la Russia equivarrebbe alla morte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'Ucraina perdere il conflitto contro la Russia del presidente Vladimir Putin "equivarrebbe alla morte". Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel corso di una intervista concessa all'emittente televisiva "Cnn" a due anni dall'inizio del conflitto. "Oggi è lo stesso", ha detto il presidente ucraino, richiamando una dichiarazione analoga formulata in precedenza. Secondo il presidente ucraino, l'obiettivo di Putin "è uno solo: ucciderci, uccidere il nostro popolo". L'assistenza economica e militare degli Stati Uniti, a rischio a causa della mancata approvazione da parte del Congresso federale Usa di un pacchetto di rifinanziamento da 60 miliardi di dollari, sarà determinante per stabilire l'andamento del conflitto in Ucraina, ha ammonito Zelensky, aggiungendo che senza aiuti Kiev non condurrà alcuna offensiva militare nel corso del 2024.(Was)