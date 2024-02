Paraguay: ministro Economia firma accordo cooperazione tecnica con Caf

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia e delle Finanze del Paraguay, Carlos Fernandez Valdovinos, e il direttore regionale per il Sud della Banca di Sviluppo dell'America Latina e dei Caraibi (Caf), Jorge Srur, hanno firmato un accordo di cooperazione tecnica non rimborsabile per sostenere l'attuazione di una agenda di sviluppo sostenibile e inclusivo. Lo riferisce un comunicato del Ministero dell'Economia del Paraguay. L'accordo mira a "rafforzare le politiche pubbliche mirate al benessere dei cittadini, modernizzare la struttura organica dello Stato per renderlo più agile ed efficiente e promuovere lo scambio di conoscenze ed esperienze di successo tra il Paraguay e altri Paesi della regione", spiega il documento. (segue) (Abu)