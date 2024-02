Governo: il comunicato del Cdm (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, ha esaminato 12 leggi delle Regioni e delle Province autonome e ha deliberato di impugnare: la legge della regione Liguria n. 20 del 28/12/2023 “Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2024 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026)” in quanto talune disposizioni, ponendosi in contrasto con la normativa statale in materia di ordinamento civile e tutela della salute, violano gli articoli 3 e 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma della Costituzione; la legge della regione Sardegna n. 21 del 29/12/2023 “Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2023, alla legge regionale n. 9 del 2023 e alla legge regionale n. 1 del 2023”, in quanto talune disposizioni, eccedendo dalle competenze statutarie e ponendosi in contrasto con la normativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, violano l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione; e di non impugnare: la legge della regione Liguria n. 21 del 28/12/2023 “Bilancio di previsione della regione Liguria per gli anni finanziari 2024-2026”; la legge della regione Lombardia n. 9 del 29/12/2023 “Legge di stabilità 2024-2026”; la legge della regione Lombardia n. 10 del 29/12/2023 “Istituzione del comune di Uggiate con Ronago mediante fusione dei comuni Ronago e di Uggiate - Trevano, in provincia di Como”; la legge della regione Puglia n. 38 del 29/12/2023 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026”; la legge della regione Sardegna n. 18 del 29/12/2023 “Legge di stabilità 2024”; la legge della regione Sardegna n. 19 del 29/12/2023 “Bilancio di previsione 2024-2026”; la legge della regione Sardegna n. 20 del 29/12/2023 “Cassazione anticipata del personale dei gruppi consiliari”; la legge della regione Valle Aosta n. 29 del 27/12/2023 “Nuova disciplina regionale delle attività trasfusionali e della produzione di farmaci emoderivati. Abrogazione della legge regionale 23 novembre 2009, n. 41”; la legge della regione Lazio n. 2 del 10/01/2024 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Debiti derivanti da sentenze delle commissioni tributarie e della Corte di giustizia tributaria, nonché da cartelle esattoriali”; la legge della regione Abruzzo n. 2 del 10/01/2024 “Valorizzazione dei negozi storici. Modifiche alla legge regionale 31 luglio 2018, n. 23 (Testo unico in materia di commercio)”. (segue) (Com)