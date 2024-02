Usa: Zoom, salto del 13 per cento in Borsa dopo i risultati trimestrali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società di telecomunicazioni statunitense Zoom, proprietaria dell'omonima piattaforma di videoconferenze e chat online, ha pubblicato risultati trimestrali superiori alle aspettative degli analisti finanziari, segnando un incremento del 13 per cento in Borsa. Stando ai dati pubblicati dall'azienda, i ricavi si sono attestati a 1,15 miliardi di dollari, in aumento del tre per cento su base annuale. La società è tornata a registrare un utile, segnando 298,8 milioni di dollari contro la perdita netta di 104,1 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente. L'utile per azione è pari a 1,22 dollari, rispetto agli 1,15 stimati dagli analisti . (Was)