Usa: Alabama, ordigno esplosivo fuori dall'ufficio del procuratore generale, nessun ferito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità dell'Alabama hanno annunciato oggi che un "ordigno esplosivo è stato fatto detonare" fuori dalla sede dell'ufficio del procuratore generale dello Stato, Steve Marshall, nelle prime ore della mattina di sabato. Nessuna persona è rimasta ferita a seguito dell'incidente, annunciato proprio dall'ufficio di Marshall in una nota. "Nelle prime ore della mattina di sabato 24 febbraio, un ordigno è esploso fuori dall'ufficio del procuratore generale dell'Alabama: fortunatamente, nessuno è rimasto ferito a seguito dell'incidente", si legge nella nota, in cui viene precisato che l'agenzia di polizia statale, la Alabama Law Enforcement Agency (Alea), sta coordinando le indagini. (segue) (Was)