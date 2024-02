Argentina: ministero Sicurezza vieta l'uso del "linguaggio inclusivo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Sicurezza argentino ha vietato l'uso del "linguaggio inclusivo" all'interno dell'organismo. Lo ha fatto attraverso la delibera 160/2024, pubblicata oggi nella Gazzetta ufficiale. "È vietato l'uso del linguaggio cosiddetto 'inclusivo' nell'ambito del ministero della Difesa, delle Forze armate e degli organismi decentrati del ministero della Difesa", si legge nel provvedimento, che prevede che "dovrà utilizzarsi la lingua spagnola, in conformità con i regolamenti che disciplinano ogni rispettiva area, secondo i termini e le regole stabiliti dalla Reale accademia spagnola (Rae) e i regolamenti e i manuali in vigore nelle forze armate". La norma afferma che "qualsiasi deviazione o denaturalizzazione dello spagnolo che non sia standardizzata o approvata" può "indurre un'errata interpretazione di ciò che si desidera disporre o ordinare", rendendo difficile la sua corretta applicazione. (Abu)