Ucraina: Macron annuncia nuova coalizione per missili di media e lunga gittata a Kiev

- Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha annunciato una nuova coalizione per fornire missili di media e lunga gittata all'Ucraina, per sostenere Kiev nella guerra contro la Russia. Al termine della Conferenza per il sostegno all'Ucraina, Macron ha affermato che è stato deciso di "creare una coalizione per i bombardamenti in profondità", impiegando "missili e bombe di media e lunga gittata". Il presidente francese ha precisato che la nuova coalizione si aggiunge a quelle già esistenti, otto in totale. "Inizieremo ad organizzare questa coalizione a partire da stasera", ha concluso. (Frp)